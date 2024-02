Série clássica completa dos Cavaleiros do Zodíaco chega ao Prime Video | A TARDE

Os Cavaleiros do Zodíaco, a série clássica de 1986, agora está completa no Prime Video. Neste sábado, 3, o serviço de streaming da Amazon adicionou os episódios 74 a 114 com a dublagem da Álamo.

Na quinta-feira, 1º, já haviam sido disponibilizados os primeiros 73 episódios, que compõem a Saga do Santuário.

Agora, os fãs podem acompanhar as Sagas de Asgard (74 a 99) e Poseidon (100 a 114), embora ambas estejam listadas como 2ª temporada. Além do Prime Video, a série também está presente no catálogo da Crunchyroll e, neste mês, começou a ser exibida no Adult Swim.

A trama gira em torno da deusa Athena, reencarnada neste mundo, que enfrenta uma profecia de derrota na guerra contra Poseidon e Hades, ameaçando a humanidade.

Para protegê-la, surgem os Cavaleiros do Zodíaco, jovens guerreiros determinados a cumprir seu juramento.

Seiya, o Cavaleiro de Pégasus, é um dos defensores da Deusa Athena. Quando uma flecha assassina o atinge, ele e os Cavaleiros de Bronze têm apenas doze horas para chegar ao Santuário e enfrentar os doze lendários Cavaleiros de Ouro.