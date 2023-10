Série derivada de "John Wick" foi impedida de recriar cenário

O produtor-executivo de "O Continental: Do Mundo de John Wick", Albert Hughes, revelou, em entrevista ao TV Line, que a série foi impedida de recriar o hotel Continental, cenário emblemático da franquia "John Wick" e que vai ser abordado com mais profundidade no derivado.

De acordo com Hughes, os donos do edifício em Nova York não autorizaram que a série recriasse o cenário. Na ocasião, ele especulou que talvez fosse pelo fato da produção não pagar pelo uso da locação, já que ela foi filmada em Budapeste, na Hungria.

"Sabíamos que teríamos que contruí-lo, porque não gravaríamos no prédio em Nova York. Mas acabamos nos deparando com um obstáculo meio maravilhoso: os donos disseram 'não, você não pode fazê-lo parecido com nosso edifício'", contou.

Hughes explicou porque esse foi um obstáculo maravilhoso. Segundo ele, após uma conversa com o designer de produção Drew Boughton, eles descobriram como essa limitação poderia ser uma vantagem.

"Estamos nos anos 1970 e Corman [personagem de Mel Gibson] está no comando agora. Então vamos adicionar essas águias fascistas na frente e mudar um pounco o design. E realmente acabou sendo uma oportunidade criativa incrível para nós."

Sobre O Continental

O Continental: Do Mundo de John Wick é uma série de ação e suspense do Peacock, disponibilizada no Brasil pelo Amazon Prime Video. Lançada no país na sexta-feira, 22, em simultâneo aos EUA, o título é um prequel da franquia John Wick e se passa durante os anos 70, no Continental, o famoso hotel dos filmes que hospeda assassinos e é um território neutro para os criminosos.

A série foi criada por Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons. O elenco conta com Colin Woodell (Amizade Desfeita 2), Mel Gibson (Coração valente) e Ben Robson (Vikings), em seu elenco.

Assista ao trailer: