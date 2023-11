Série do Demolidor segue embargada após reformulações; entenda | A TARDE

A produção de “Demolidor: Born Again”, nova série do Homem Sem Medo, segue embargada. Os novos diretores do reboot contratados em outubro, Justin Benson e Aaron Moorehead, afirmaram, em entrevista ao TheWrap, que a produção ainda está dando os seus primeiros passos.

No momento, a dupla ainda está construindo a base e olhando para mais do que apenas as filmagens que já foram feitas. “Atualmente, estamos apenas consumindo conteúdo do Demolidor, não apenas a série da Netflix, mas todo o material possível. Estamos apenas fazendo nosso caldo de informações ficar bem espesso.”

Em setembro deste ano, os produtores do programa demitiram os roteiristas Chris Ord e Matt Corman, além de outros diretores atrelados à produção. O argumento usado para a demissão foi que Ord e Corman fizeram de Born Again um procedural de tribunal, se afastando demais da produção da Netflix. Além disso, o herói, que será interpretado por Charlie Cox, vestiria o uniforme clássico apenas no quarto capítulo da versão descartada.

O que se sabe até o momento é que a Marvel manterá algumas das cenas rodadas até agora, mas buscará introduzir uma nova estrutura na série. A reformulação de Born Again vem em meio às mudanças de processo do Marvel Studios em relação às suas produções televisivas.

O chefe do departamento de streaming, televisão e animação da Casa das Ideias, Brad Winderbaum, afirmou que o plano do estúdio é “casar a cultura da Marvel com a cultura televisiva tradicional”.

Uma das mudanças que deve acontecer nos próximos meses é a contratação de showrunners e de executivos completamente dedicados à TV. A forma como as produções são filmadas, editadas e lançadas também mudará, com roteiristas escrevendo episódios pilotos e show bibles, espécie de guia narrativo e conceitual da série.