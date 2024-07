Série “Todo Mundo Odeia o Chris” vai ganhar nova versão

Obra é um dos maiores sucessos de audiência e popularidade no Brasil - Foto: Divulgação

Um dos maiores sucessos de audiência e popularidade no Brasil, a icônica série “Todo Mundo Odeia o Chris" vai voltar. Dessa vez, como seriado em animação.

Segundo a Variety, alguns dos principais astros como Terry Crews e Tichina Arnold, o Julius e a Rochelle, vão reviver os papéis, mas dessa vez como dubladores. O mesmo acontece com Chris Rock, que é o narrador do seriado e voltará para a mesma função.

No ar originalmente entre 2005 e 2009, Todo Mundo Odeia o Chris foi exibido na TV aberta pela Record TV.

A série é baseada na vida do comediante Chris Rock - que criou o programa ao lado do Ali LeRoi - como um jovem negro nos Estados Unidos durante os anos 1980. A série foi exibida de 2005 a 2009, mas até hoje faz sucesso no Brasil. O programa teve Tyler James Williams como Chris, o protagonista.

Na história, o jovem completa 13 anos e muda-se com a sua família para Bedford-Stuyvesant, no Brooklyn. Lá, ele vive situações corriqueiras da vida de um adolescente, tanto nas histórias que realmente acontecem quanto nos pensamentos que são expostos de uma forma humorística.

Chris vive com os pais Julius (Terry Crews) e Rochelle (Tichina Arnold), e com os dois irmãos Drew (Tequan Richmond) e Tonya (Imani Hakim). Ele estuda no Corleone Junior High School, colégio onde Chris é o único aluno negro, situação que o vitimiza durante todo seu tempo lá. Mas ele faz um amigo, Greg (Vicent Martella), que vai estar sempre junto de Chris, passando por suas situações tragicamente cômicas.