Atriz brasileira participa de “Grey’s Anatomy”; veja cenas | A TARDE

A nova temporada de “Grey's Anatomy” contou com a participação da brasileira Bianca Comparato. A atriz da série 3%, da Netflix, viveu a personagem Maria Flor, a mãe de uma das pacientes dos médicos do hospital Memorial Grey Sloan. As cenas foram ao ar na última quinta-feira, 28, na TV norte-americana.

Assista:

I'm already in love with a pediatric surgeon Monica Beltran and so is Amelia 😂 #GreysAnatomy pic.twitter.com/HWFtFG5yrg — ✨ 𝓂𝒶𝓇𝒾́𝒶 ✨ (@gini__us) March 29, 2024

bianca comparato contracenando com a caterina scorsone, muito fofas 🫶🥺🇧🇷 #GreysAnatomy pic.twitter.com/aclXB2BpSA — 𝓭. 💌 (@sxweetchild) March 29, 2024

A atriz comemorou a oportunidade nas redes sociais e revelou ser fã da série. Ela publicou uma sequência de fotos e em uma delas Comparato mostra uma imagem de Santa Dulce dos Pobres. “É uma honra fazer participação numa série de que sou fã há 20 anos. Lembro de ver Grey's ainda adolescente. É uma das minhas séries favoritas. Estar na vigésima temporada é a realização de um sonho, que nem sabia que era possível”, escreveu.

Comparato foi dirigida por Debbie Allen, e disse ter sido acolhida pela veterana da trama, Caterina Scorsone, que interpreta Amelia Shepherd. “Tive o privilégio de ser dirigida por uma lenda da televisão americana, a Debbie Allen, artista de que sou muito fã e que não só dirige mas também é produtora executiva da série. Além dela, fui muito bem recebida por toda equipe e elenco, principalmente a veterana, Caterina Scorsone [intérprete de Amelia Shepherd], que foi muito generosa e gentil comigo, me deixando mais do que à vontade no set”.



Em 2014, a brasileira Luciana Faulhaber participou da 11ª temporada da série interpretando Emily, uma mulher com uma gravidez de alto risco. Já o ator Eduardo Muniz também esteve na produção em 2022, interpretando um pai que cruzou os Estados Unidos em busca da cura para a condição rara da filha.



“Grey's Anatomy” retornou para sua 20ª temporada em 14 de março nos EUA, pela emissora ABC. Por enquanto, não há data confirmada para a transmissão dos novos episódios no Brasil.