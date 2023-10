Criador de The Office afasta rumores de reboot: "tudo é especulativo" | A TARDE

Greg Daniels, criador da série The Office, jogou um balde de água fria nos fãs que aguardavam um reboot da sitcom. Segundo Greg, os rumores são especulativos e, quando houver algo concreto, ele mesmo fará o anúncio.

"Bem, eu acho que tudo isso é muita especulação. O fato de que isso [rumores do reboot] explodiu com base em uma frase foi bem legal, eu acho, no sentido de que os fãs ainda se importam muito. Mas o que eu diria é: quando houver algo para anunciar, eu definitivamente anunciarei", afirmou Daniels em entrevista ao Collider.

No início de 2022, no entanto, Greg havia comentado, também em entrevista ao Collider, a possibilidade de trazer de volta a sitcom, mas com personagens diferentes, aproveitando apenas o universo.

Na ocasião, ele contou não saber se os fãs abraçariam a ideia. "Eu não sei se os fãs realmente querem mais... E quando eu digo mais, não acho que seriam os mesmos personagens, mas sim uma extensão daquele universo, sabe? Como The Mandalorian é uma extensão de Star Wars", comentou. "Mas eu realmente não sei se as pessoas abraçariam essa ideia, é difícil dizer".

A série "The Office" é uma comédia de estilo mockumentary que foi exibida originalmente de 2005 a 2013, criando um humor único a partir do cotidiano de funcionários de um escritório de vendas na cidade fictícia de Scranton, Pensilvânia. Ela é conhecida por seu estilo de humor seco e personagens memoráveis.