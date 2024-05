Entenda porque série da Netflix se chama “Bebê Rena” | A TARDE

Nova produção da Netflix, “Bebê Rena” ficou entre os títulos mais vistos da plataforma e uma das coisas que mais chamaram atenção é o nome peculiar da minissérie criada e estrelada pelo comediante Richard Gadd, que escreveu o roteiro com base em uma história que ele mesmo viveu.

Na história, Donny Dunn, um humorista que trabalha como bartender em Londres e conhece Martha, uma suposta advogada aparentemente solitária, que aparece no pub em que ele trabalha. Donny, que fica comovido com a situação de Martha, oferece uma bebida de graça para a mulher, sem imaginar que seu ato de solidariedade faria com que ela ficasse obcecada por ele e se transformasse em sua stalker.

Por que “Bebê Rena”?

No programa não aparece nenhum filhote de rena. O nome, na verdade, vem do apelido que Martha, interpretada por Jessica Gunning, dá para Donny assim que eles se conhecem. Uma forma carinhosa de chamar o homem por quem ela está obcecada, ainda que nenhuma outra pessoa use a expressão para se direcionar ao humorista.

ALERTA! Spoilers a partir daqui

Quem assistiu à minissérie, no entanto, deve ter percebido que no último episódio é explicado de onde veio a inspiração para Martha chamá-lo assim. Em uma mensagem de voz deixada para a Donny, a stalker conta para a vítima que teve uma infância abusiva e que, mesmo em meio ao caos, ela possuía uma rena de brinquedo que servia como seu consolo nos momentos difíceis.

Fica subentendido que, para Martha, o comediante era como a sua rena de brinquedo, servindo como conforto e porto seguro mesmo em meio aos dias mais complicados. Isso justifica, inclusive, o porquê de sua obsessão pelo protagonista.

Os sete episódios de “Bebê Rena” estão disponíveis na Netflix.

Assista ao trailer: