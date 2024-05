Estrelas de “Bridgerton” promovem baile funk no Rio; veja | A TARDE

Os protagonistas da terceira temporada de “Bridgerton” Nicola Coughlan e Luke Newton, que interpretam o casal Penelope e Colin, caíram no funk na parada brasileira da turnê mundial de lançamento da série. Os atores receberam fãs, influenciadores e jornalistas do Brasil inteiro no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Com surpresas como pocket show de MC Carol - a rainha oficial do baile - e apresentação de passinho, o Baile Funk Bridgerton contou também com carruagem paredão, tunada com caixas de som dos tradicionais paredões de funk.

Carruagem paredão no baile funk de “Bridgerton” | Foto: Divulgação | Netflix

Logo na chegada, antes do baile começar, os atores posaram para fotos no tapete vermelho. Marcaram presença no evento celebridades como Camila Queiroz e Klebber Toledo, casal de apresentadores de “Casamento às Cegas Brasil”, e a atriz Carla Diaz, além de influenciadoras como Camila Pudim, Blogueirinha, Xan Ravelli e Lara Santana. Estiveram presentes no baile, ainda, a cantora Tati Quebra Barraco.

MC Carol comandou pocket show | Foto: Divulgação | Netflix

A Funk Orquestra abriu o baile com uma versão inédita da música-tema da série, que ganhou arranjo clássico com pitada de funk. Em seguida, no melhor estilo Rainha Charlotte, a funkeira Mc Carol deu as boas-vindas à corte carioca e recebeu Nicola e Luke no palco, onde eles declararam seu amor ao Brasil.



Logo após, MC Carol, os dançarinos de passinho André Oliveira, Pablinho Fantástico, Ygão, Celly Idd, May Idd, além do DJ Totonete soltaram o batidão e colocaram todo mundo pra dançar.

Dançarinos de passinho soltaram o batidão e colocaram todo mundo pra dançar | Foto: Divulgação | Netflix

Na ocasião, Nicola Coughlan desceu até o chão ao som do batidão do funk.



Veja:

Estamos presos nesse vídeo da Nicola Coughlan dançando funk 🗣️ #Bridgerton pic.twitter.com/iB7G6gfTNU — Tracklist (@tracklist) May 20, 2024

A Parte 2 da terceira temporada de Bridgerton estreia no dia 13 de junho, só na Netflix.



Publicações relacionadas