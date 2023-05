Greve de roteiristas pode atrasar duas famosas séries da HBO

Em entrevista ao Dedline, Francesca Orsi, a diretora de dramaturgia responsável pelas produções originais da HBO, afirmou que séries como “Euphoria” e “The Last of Us” podem sofrer atrasos e só terem novas temporadas em 2025.

A razão é a greve de roteiristas que tomou conta de Hollywood, desde o dia 2 de maio deste ano. O movimento, liderado pela Associação de Roteiristas dos EUA (Writers Guild of America), ocorre após tentativas frustradas de acordos. Entre os pontos discutidos estão a escrita com uso de inteligência artificial.

“Eu estou esperançosa de que chegaremos em acordos, mais cedo ou mais tarde”, comenta Francesca Orsi sobre o impacto da greve nas séries da HBO. “Caso contrário, teremos que avaliar qual é o fim do cronograma de 2024 e quais são as séries que chegarão ao público em 2025. Neste caso, as séries que eu estou querendo pôr ao público teriam que esperar se a greve durar de seis a nove meses.”

Além de “The Last of Us” e “Euphoria”, a HBO é responsável pela produção de séries como “House of the Dragon”, “Succession” e "White Lotus”.