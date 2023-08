'O Exorcista do Papa' entra no catálogo da HBO Max neste mês

Estrelado por Russell Crowe, o 'Exorcista do Papa' será lançado na HBO Max, no dia 4 de agosto. O anúncio foi feito pela plataforma de streaming hoje, dia 1. O filme já tem uma sequência garantida, mas sem detalhes revelados.

Com direção de Julius Avery (Operação Overlord), a produção é inspirada nas biografias do Padre Gabriele Amorth, um sacerdote real que foi Exorcista-Chefe do Vaticano por décadas, função na qual estima ter realizado mais de 100 mil exorcismos.

Amorth escreveu duas memórias "An Exorcist Tells His Story" e "An Exorcist: More Stories" e detalhou suas experiências lutando contra Satanás e demônios que agarraram e possuíram as pessoas com seu mal.

O longa-metragem arrecadou US$ 75 milhões mundialmente e ainda inclui Franco Nero (o Django original dos anos 1960) interpretando o Pontífice ao qual o Padre Gabriele reporta. Daniel Zovatto (O Homem nas Trevas) e Ralph Ineson (A Bruxa) completam o elenco.