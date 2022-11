Série documental sobre caso Flordelis ganha data de estreia

Prestes a ser julgada no próximo dia 7 de novembro, o Globoplay marcou para o dia 4 de novembro o lançamento da série documental “Flordelis: Questiona ou Adora”. A produção é uma obra original da plataforma de streaming e se baseia nos mistérios que envolvem os eventos acontecidos em 2019 que resultaram no assassinato do marido da ex-deputada federal, o pastor Anderson do Carmo.

Flordelis é acusada de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Ao lado dela, também vão a júri familiaressuspeitos pelo crime: os filhos Marzy Teixeira da Silva, André Luiz de Oliveira e Simone dos Santos Rodrigues, e a neta Rayane dos Santos Oliveira.

Por anos, a ex-parlamentar foi reverenciada por programas televisivos e artistas como benfeitora dos mais necessitados, abrigando jovens e adotando crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Com seis episódios, Flordelis: Questiona ou Adora é fruto de uma parceria da repórter Carolina Heringer e do editor Thiago Prado, do Jornal O Globo. O roteiro e direção são de Mariana Jaspe e a produção de Gustavo Mello.