“Sr. e Sra. Smith” é renovada para a 2ª temporada | A TARDE

Uma das melhores séries de 2024, “Sr. e Sra. Smith” foi renovada para a 2ª temporada pelo Prime Video nesta terça-feira, 14. Embora o streaming não confirme a informação, fontes da Variety afirmam que Donald Glover e Maya Erskine não retornarão aos seus papéis.

“Sr. e Sra. Smith” estreou no início deste ano, com Glover e Erskine no papel do casal de espiões que precisam forjar um casamento para uma perigosa missão. A nova versão, anunciada em 2021, seria estrelada por Glover e Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), que também seria uma das roteiristas.

Entretanto, a atriz vencedora do Emmy deixou o projeto no mesmo ano por “diferenças criativas”. Com sua saída, Maya Erskine (“PEN15”) foi confirmada para estrelar ao lado de Glover.

A primeira temporada de “Sr. e Sra. Smith” já está disponível no Prime Video.

