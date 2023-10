“The Crown”: temporada final ganha teaser e data de estreia | A TARDE

A Netflix anunciou a data de estreia da sexta e última temporada de “The Crown". Os novos episódios serão divididos em duas partes. A primeira ficará disponível em 16 novembro, enquanto a segunda chega ao catálogo da plataforma em 14 de dezembro.

O serviço de streaming também revelou o teaser da temporada. No vídeo, é possível ouvir as vozes das atrizes Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, que interpretaram a monarca Elizabeth II.

A temporada final vai abordar a morte da princesa Diana, em 1997, num acidente de carro em Paris, e o início do romance do príncipe William com Kate Middleton. O primogênito de Lady Di e do príncipe Charles será Ed McVey, enquanto o príncipe Harry será interpretado por Luther Ford. Meg Bellamy dará vida a Kate Middleton.

As cinco temporadas de The Crown estão disponíveis na Netflix.