“The Last of Us”: Fotos da 2ª temporada mostram Ellie e Dina | A TARDE

As primeiras imagens do set das gravações da segunda temporada de “The Last of Us” mostram o casal Ellie e Dina. As personagens são interpretadas por Bella Ramsey e Isabela Merced, respectivamente.

Veja as fotos:

Bella Ramsey & Isabela Merced today on the set of #TheLastofUs Season 2 in Vancouver 🔥 pic.twitter.com/Z98dEhyo0r — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) May 12, 2024

A segunda temporada adapta parte da trama do segundo jogo, com Ellie em uma tensa jornada de vingança após um evento traumático.



“The Last of Us” retorna com episódios inéditos em 2025. A primeira temporada está disponível no Max.

