X-Men '97: Ideias de showrunner demitido serão usadas na 2ª temporada | A TARDE

A primeira temporada da série animada “X-Men '97”, um dos maiores acertos da Marvel Studios nos últimos anos, chegou ao fim e os fãs já estão ansiosos para o próximo ano do programa.

No entanto, uma coisa preocupava o público que acompanhou e gostou da animação: o envolvimento do showrunner Beau DeMayo, que atuou como showrunner no primeiro ano - apesar de ter sido demitido antes da estreia. Mas parece que a participação do criador ainda não acabou totalmente.

O produtor Brad Winterbaum afirmou, em entrevista para a Entertainment Weekly, que a equipe pretende honrar as ideias de DeMayo para o futuro de X-Men '97. “Estaremos honrando as ideias de Beau [DeMayo] para a segunda temporada”, garantiu.

Paralelo a isso, DeMayo afirmou em publicações no X (antigo Twitter) que escreveu boa parte da história da segunda temporada. No entanto, ele também reforça que não terá ligação direta com a produção desta vez.

Escrevi muito para a segunda temporada. No entanto, ao contrário da primeira, não estou fortemente envolvido ou liderando a produção, cuidando do elenco, design, edição, pós-produção, música, etc., nem reescrevendo nada no que se refere à visão criativa da série. É por isso também que não posso falar sobre a segunda temporada. Mas estou ansioso para ver o produto final com todos vocês sempre que for ao ar. Tenho grandes esperanças. Beau DeMayo, roteirista e showrunner

This is why I’ve said I can’t really speak to Season 2. But, looking forward to seeing the final product with you all whenever it airs. I have high hopes. — Beau DeMayo (@BeauDemayo) May 17, 2024

A primeira temporada de “X-Men '97” está disponível no Disney+.



