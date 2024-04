Serviço de streaming MGM+ será relançado no Brasil | A TARDE

A Amazon anunciou, nesta quarta-feira, 27, que o serviço de streaming internacional do MGM, MGM+, será relançado na América Latina no dia 1º de abril. A novidade segue os recentes lançamentos do serviço na Europa e Estados Unidos.

Entre as novidades do anúncio, estão ainda a data de estreia das terceiras temporadas de Power Book III: Raising Kanan e Black Mafia Family no Brasil, México e restante da América Latina. Membros Amazon Prime podem assinar o MGM+ via Prime Video Channels.

“O relançamento na América Latina em 1º de abril faz parte de nossos esforços contínuos para capitalizar a força da marca MGM e acelerar nosso crescimento como um serviço premium de streaming internacional”, disse Josh Mclvor, GM Global do MGM+.

“Estamos animados em oferecer a rica biblioteca de conteúdo do MGM aos nossos assinantes na América Latina – desde as populares séries de TV Handmaid’s Tale, Stargate e Teen Wolf até as franquias de filmes de grande sucesso Rocky, Creed, Child’s Play, Pink Panther e Legally Blonde. Essa programação do MGM foi recentemente associada a uma oferta robusta de séries e filmes premium da Lionsgate/Starz para aprimorar nosso serviço na América Latina”, disse Michael Katzer, head do MGM+ Internacional.

A novidade segue uma série de acordos estratégicos que o MGM+ fez com a Lionsgate/Starz em toda a Europa e América Latina. Esses acordos concederam aos assinantes do MGM+ acesso a mais séries e filmes de sucesso sem nenhum custo extra em relação à assinatura anterior do MGM+. MGM+ está agora disponível em 31 países e é um dos canais do Prime Video Channels com mais assinantes.