Sesc Bahia promove oficina online de crítica de cinema

O Sesc Bahia de Paulo Afonso promove, no período de 21 a 25 de agosto , a oficina online gratuita "A crítica de cinema como haikai: escrita para mídias sociais e aplicativos de mensagem". Ministrada pelo jornalista e crítico Adolfo Gomes, a atividade acontece sempre no horário de 19h às 21h. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.

Conforme o Sesc, a ideia é estimular a reflexão em torno do audiovisual em formato sintético. “Em outras eras poderíamos chamar de ‘telegráfica’, a escrita concisa, em que cada palavra tinha um custo. Mas não é o valor mercantil que orienta nosso impulso de pensar e reduzir cada frase ao essencial. O tempo e a tendência à dispersão são moedas ainda mais inflacionadas nos dias de hoje. A comunicação rápida (instantânea) exige uma linguagem própria que se forma e se desenvolve, sobretudo, nas mídias sociais e nos aplicativos de mensagens”, contextualiza o crítico Adolfo Gomes.

Para Adolfo Gomes, escrever (e, por consequência, refletir) demanda, atualmente, a incorporação de tal síntese, uma economia de meios. “Então, parece lógico e natural estruturar a crítica de cinema como uma arte, a do haikai. Comunicar, partilhar, revelar e descobrir segundo os preceitos de uma forma poética muito breve, precisa. Conforme sugere a etimologia da palavra - hai (gracejo, brincadeira), kai (harmonia e realização) - organizar um pensamento sobre os filmes de maneira original, própria”, complementa o mediador.

De 21 a 25 de agosto de 2023 Encontros online das 19h às 21h. Emissão de certificado (10 horas de carga horária) Inscrições gratuitas mediante formulário online. Informações: [email protected] ou pelo fone 71985440460 (Whatsapp)