Sete pais de séries que têm algo a ensinar e conquistaram o público

A televisão está repleta de exemplos de pais que têm muito a ensinar e conquistaram o público, seja pelo carisma, ou pelo brilhante trabalho dos atores que deram vida a esses personagens. Neste Dia dos Pais, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com seis exemplos icônicos - e alguns ainda não tão conhecidos, mas que estão no coração dos fãs - de “coroas” de séries que todos deveriam conhecer.

Julius Rock - “Todo Mundo Odeia o Chris”

Julius Rock e seu filho em “Todo Mundo Odeia Chris” | Foto: Reprodução | Paramount

O primeiro nome desta lista não poderia ser outro. Julius Rock, da série “Todo Mundo Odeia o Chris”, é um dos pais mais marcantes da televisão. Sim, ele é conhecido por ter dois empregos, como a sua esposa, Rochelle Jenna Rock, faz questão de gritar aos quatro ventos, mas outra marca dele é o carinho e o amor pelos seus três filhos Tonya, Drew e Chris Rock.

Terry Crews tornou Julius um exemplo clássico daquele tipo de pai que tenta ser durão, mas que tem coração mole e, na maioria das vezes, acaba cedendo e fazendo de tudo para agradar os filhos e fazê-los felizes.

Baseada na vida do comediante Chris Rock, Todo Mundo Odeio Chris conta a história de um adolescente negro que vive com a família no bairro do Brooklyn, em Nova York, na década de 1980.

Onde assistir: Todas as quatro temporadas de “Todo Mundo Odeia Chris” estão disponíveis no serviço de streaming HBO Max.

Jack Pearson - “This Is Us”

This Is Us acompanha um grupo de pessoas cujos caminhos se cruzam | Foto: Divulgação | NBC

“This Is Us” é um fenômeno mundial. Isso se deve, principalmente, ao roteiro da série, que se destaca pela humanidade com a qual trata seus personagens e pelos temas que são abordados. No programa, o público é apresentado a Jack Pearson, interpretado por Milo Ventimiglia, que é o patriarca dos Pearson e um exemplo de pai.

A série acompanha um grupo de pessoas cujos caminhos se cruzam, fazendo com que as suas histórias se entrelaçam de maneira peculiar. A complexidade, assim como as atuações do elenco, já renderam quatro prêmios no Emmy à série, além de ter sido indicada outras 39 vezes a esse reconhecimento.



Jack se destaca por evoluir, ao longo da série, como ser humano e, consequentemente, como pai. É um arco admirável e, além disso, a atuação de Ventimiglia torna o personagem ainda mais marcante.

Todas as seis temporadas da série estão disponíveis no Amazon Prime Video e no Star.

Ned Stark - “Game of Thrones”

A história de Game of Thrones gira em torno de uma batalha entre os Sete Reinos | Foto: Nick Briggs/HBO

Eddard Stark - Ned para os íntimos - é um dos personagens mais queridos da aclamada série “Game of Thrones”. Além de ser um homem de honra irretocável e repleto de camadas, ele também é um pai digno de muito reconhecimento. O ator Sean Bean precisou de apenas uma temporada para imortalizar o Ned no imaginário da cultura pop.



Chefe da Casa Stark e Senhor de Winterfell, Ned se destaca no programa por ser um homem com um senso de moralidade considerado à frente da época retratada na série, e isso reflete na relação com os seus filhos: Robb Stark, Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark, Rickon Stark e o bastardo Jon Snow.

A história de Game of Thrones gira em torno de uma batalha entre os Sete Reinos, onde famílias dominantes lutam pelo controle do Trono de Ferro.

Todas as oito temporadas de GOT estão disponíveis no HBO Max.

Joel - “The Last of Us”

The Last of Us se passa 20 após a quase extinção da humanidade devido à infecção de fungos cordyceps | Foto: Divulgação/HBO Max

A relação entre Joel e Ellie é foco da série “The Last of Us”, que adapta para a TV o jogo homônimo. Nesta lista, porém, o destaque vai ser dado à conexão do personagem do Pedro Pascal com a sua filha Sarah Miller, vivida por Nico Parker.



Em apenas um episódio, os telespectadores são apresentados a essa dupla e fica quase palpável o amor entre pai e filha. Isso é evidenciado nos gestos, atitudes e olhares. A maneira como essa relação é mostrada eleva ainda mais o nível da produção no momento em que o caos se instala e o drama depende do vínculo entre eles para dar certo.

The Last of Us se passa 20 após a quase extinção da humanidade devido à infecção de fungos Cordyceps. É quando Joel é contratado para levar Ellie para fora de uma zona de quarentena.

A primeira temporada do programa pode ser encontrada no HBO Max.

Jim Hopper - “Stranger Things”

s quatro temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix | Foto: Divulgação | Netflix

Sucesso da Netflix, “Stranger Things" tem muitos personagens queridos e Jim Hopper, interpretado por David Harbour, é um deles. Hopper é parte essencial para o desenvolvimento da protagonista, Eleven (Millie Bobby Brown), pois a relação de pai e filha que surge da convivência entre eles se torna uma das maiores forças do roteiro.



Atormentado por uma tragédia familiar, Hopper enxerga em Eleven a oportunidade de ser uma pessoa melhor e a agarra. Ele é cuidadoso, carinhoso e empático, mas isso não quer dizer que ele não tenha mais nada a aprender, muito pelo contrário. E que bom, pois é a partir disso que o personagem evolui ainda mais ao longo da série e se mostra cada vez mais um pai admirável.

As quatro temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.

Tommy Jepperd - “Sweet Toth”

Sweet Toth acompanha um menino que nasceu com uma condição especial | Foto: Divulgação | Netflix

Tommy Jepperd (Nonso Anozie), de “Sweet Toth”, pode não estar no radar de algumas pessoas como um exemplo famoso de pai em séries, mas ele com certeza se encaixa nesta lista por ser mais um exemplo de homem aparentemente durão, mas com um coração mole, e que se torna uma figura paterna para o pequeno Gus (Christian Convery).



Nos primeiros episódios da série, Jepperd chama a atenção por ser um personagem envolto em mistérios e por ter um passado desconhecido que desperta curiosidade. No entanto, ao longo do programa, ele prova ter um carisma escondido na sua personalidade e que vai sendo revelado. E isso se deve à relação que ele desenvolve com o Gus.

Sweet Toth acompanha um menino que nasceu com uma condição especial. Ele é um humano híbrido com orelhas e chifres de cervo. Em um contexto de uma pandemia viral que dizimou a humanidade, parte dos sobreviventes associam aos híbridos a culpa pelo alastramento do ‘flagelo’ que causou a tragédia.

Todos os episódios das duas primeiras temporadas da série estão disponíveis na Netflix.

Lourenço - “Manhãs de Setembro”

Na trama, Cassandra se reencontra com o pai, Lourenço, após dez anos | Foto: Divulgação | Amazon Prime Video

Personagem do cantor e ator Seu Jorge na série “Manhãs de Setembro”, Lourenço pode não agradar nas primeiras cenas em que aparece, mas desperta curiosidade devido ao seu jeito mais recluso e misterioso. Ao longo da série, entretanto, outras camadas do personagem são reveladas devido ao reencontro dele com a sua filha Cassandra, vivida pela artista Liniker.



Uma delas revela um lado paterno que estava adormecido há um tempo. A atuação de Seu Jorge é digna de elogios. As nuances que ele dá ao personagem - que parece preso a uma época, mas passa a se mostrar disposto a se adaptar e entender uma nova realidade - eleva ainda mais a força da relação dele com a filha.

Na trama, Cassandra se reencontra com o pai, Lourenço, após dez anos. Isso abala profundamente a personagem. Gersinho (Gustavo Coelho), filho da protagonista, e Ruth (Samantha Schmütz), companheira de Lourenço, vão ser fundamentais para reconstruir a ponte entre Cassandra e o pai.

As temporadas da série podem ser conferidas no Amazon Prime Video.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro