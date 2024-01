Sétima temporada de 'The Good Doctor' será a última; veja teaser | A TARDE

A última temporada de 'The Good Doctor' foi confirmada pela ABC e marca o fim da série médica. A informação foi divulgada pelos produtores executivos David Shore, Liz Friedman e Erin Gunn.

"The Good Doctor foi uma oportunidade única na vida, mas é hora de dizer adeus", disseram os produtores, que agradeceram ao elenco, à equipe e aos fãs pela jornada.

A decisão de encerrar a série foi anunciada juntamente com o lançamento do teaser dos novos episódios, trazendo uma despedida emocionante para os fãs.

Os produtores afirmaram ainda estar comprometidos em oferecer um final digno aos espectadores que acompanharam a série ao longo dos anos.

O elenco da última temporada incluirá Freddie Highmore (Shaun Murphy), Paige Spara (Lea Murphy), Richard Schiff (Aaron Glassman) e outros membros do elenco. A série retorna em 20 de fevereiro nos EUA e está disponível para streaming no Globoplay no Brasil.