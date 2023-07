Seu Jorge aparece em vídeo nos bastidores do filme Asteroid City

A Universal Pictures divulgou um vídeo dos bastidores de filmagens do próximo lançamento do diretor Wes Anderson, "Asteroid City". Com estreia prevista para o dia 10 de agosto no Brasil, o longa conta com a participação do ator e cantor Seu Jorge.

Na produção, o astro brasileiro faz parte de um grupo itinerante de cowboys músicos, que acaba passando pela cartunesca cidade em que o filme é ambientado.

A comédia romântica aborda a história de uma família que fica "presa" em Asteroid City, cidade norte-americana onde se comemora o Dia do Asteroide e onde aspectos relacionados ao espaço sideral são levados muito a sério. O filme levanta o debate sobre mudanças familiares, presença de alienígenas na Terra e inúmeras situações cotidianas.

O longa é produzido pela Universal Pictures e traz um elenco de grandes nomes, como: Tom Hanks, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.

Universal Pictures Brasil