Shopping Bela Vista vai reabrir cinema em setembro; saiba mais

Sem operação de cinema desde o final de junho, quando encerrou a parceria com a Rede Cinépolis, o Shopping Bela Vista vai retomar o serviço neste mês de setembro, através da Cineflix. A reinauguração marca a chegada da rede na Bahia.

A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 31, mas ainda sem uma data oficial. Serão nove salas, sendo três vips, além de sistema de som 7.1, dentro do novo complexo cinematográfico do centro de compras.

>>> Confira a programação dos cinemas em Salvador e Lauro de Freitas no Cineinsite A TARDE

"É com alegria que anunciamos a chegada da rede Cineflix como nova operadora das nossas salas de cinema, franquia que está entre as maiores redes de cinema do país e que inicia agora em setembro sua primeira operação na Bahia e segunda do Nordeste, aqui no Bela Vista. Já estamos com tudo pronto para garantir a melhor experiência cinematográfica aos nossos clientes", afirma o Superintendente do Shopping Bela Vista, Vaneilton Almeida.

De acordo com o shopping, a rede conta com diversos projetos de incentivo a cultura, como a Semana Tupiniquim de Cinema Nacional, mostra especial que exibe filmes brasileiros selecionados, e as Sessões Bebê a Bordo, voltadas para mães e bebês, onde as salas são preparadas com som mais baixo, arandelas acesas e ar-condicionado ajustado para a situação, assim como trocadores e fraldas disponíveis dentro da sala.

Outra ação é o projeto 'Minha Turma Vai ao Cinema', com sessões fechadas para grupos escolares em horários alternativos. Também será possível a comemoração de aniversários no cinema. A rede também transmite shows, eventos culturais e esportivos ao vivo.

Os clientes que desejarem também poderão adquirir o Cineclube+, programa de vantagens com descontos e prêmios, e uma programação semanal de promoções com dias de meia-entrada.

Ainda segundo o centro de compras, a Cineflix é a primeira rede de cinemas nacional a equipar todas as suas salas com projetores digitais, além de empregar o primeiro projetor laser do país e ser a rede de cinemas que mais cresceu nos últimos anos.

Criada em 2012 com apenas 5 cinemas, a Cineflix está presente nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e agora na Bahia. São 22 multiplex distribuídos em 113 salas de cinema, sendo uma delas com tecnologia IMAX®.