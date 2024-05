Sidney Magal fará show em Salvador no lançamento de sua cinebiografia | A TARDE

O lançamento da cinebiografia 'Meu Sangue Ferve Por Você', que conta a história do ator e cantor Sidney Magal, terá um pocket show do próprio artista em Salvador.

Com distribuição Manequim Filmes e produção assinada pela Mar Filmes e Amaia Produções, conta a história de amor de Sidney e Magali, incluindo seus encontros e desencontros.

Na terça-feira, 14, acontecerá a pré-estreia do longa no Cine Glauber Rocha. Em seguida, um pocket show do artista acontecerá no Largo Quincas Berro D'água, no Pelourinho.

O diretor Paulo Machline conta que o filme traz elementos da época, mas também outros que são atemporais.

"Coisas antigas e atuais. Da mesma forma estudei os roteiros das comédias românticas. Vi muita coisa até encontrarmos o nosso tom, a nossa linguagem".

Ele pontua que o longa é a oportunidade de trazer o artista para novas gerações.

“A imagem para estabelecermos esse diálogo passa pelas escolhas de roteiro, do elenco, do repertório musical, dos arranjos, coreografias, enfim, a linguagem do filme. Ao mesmo tempo, jamais deixaríamos de lado os fãs clássicos do Magal que verão seu maior ídolo durante um período glorioso de sua carreira. Tem Magal pra todo mundo nesse filme".

O elenco, preparado por Christian Duurvoort, conta com nomes baianos, como Filipe Bragança, Giovana Cordeiro, Caco Ciocler, Emanuelle Araújo, Sidney Santiago Kuanza, Sol Menezzes, Pablo Morais, Tânia Toko.

O longa tem estreia nos cinemas brasileiros prevista para o dia 30 de maio.



Ficha Técnica

Produtores: Diane Maia, Joana Mariani, Dan Klabin, Paulo Machline

Diretor: Paulo Machline

Roteiro: Roberto Vitorino, Homero Olivetto, Paulo Machline, Thiago Dottori

Elenco: Filipe Bragança, Giovana Cordeiro, Caco Ciocler, Emanuelle Araújo, Sidney Santiago Kuanza, Sol Menezzes, Pablo Morais, Tânia Toko

Diretor de Fotografia: Marcelo Durst, ABC

Produção Executiva: Andre Montenegro – UPEX, Diane Maia

Diretor de Produção: Dudu Lima

Casting: Raphaela Barcalla e Eduardo Benesi

Diretora de Arte: Marinês Mencio

Figurinista: Masta Ariane

Preparador de Elenco: Christian Duurvoort

Coreógrafa: Lili de Grammont

Preparador Vocal: Marcello Boffat

