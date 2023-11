Sindicato dos atores rejeita “oferta final” dos estúdios | A TARDE

A “oferta final” do executivos da AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), associação que representa os grandes estúdios, foi rejeitada pelo SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), sindicato que representa os atores de Hollywood, na segunda-feira, 6. As informações são do Deadline.

Segundo o site, não está claro se as partes continuarão as conversas nesta terça-feira, 7, apesar de os estúdios estarem inclinados a tal. Diante disso, as negociações podem ser suspensas até janeiro de 2024. A entidade que representa os estúdios já tinha indicado que, caso as conversas não fossem concluídas, novas discussões só ocorreriam no próximo ano.



O sindicato se reuniu durante o final de semana para discutir os pontos do documento. No entanto, ontem o SAG-AFTRA emitiu um comunicado nas redes sociais dizendo que “existem vários itens essenciais sobre os quais ainda não temos acordo, incluindo a IA. Manteremos você informado à medida que os eventos se desenrolarem”.



No último dia 1º, os dois lados tiveram uma conversa e o debate girou em torno do uso de inteligência artificial nas produções. De acordo com fontes do The Hollywood Reporter, as conversas não foram proveitosas e o uso de IAs se mostrou o principal obstáculo dessas negociações.