Spider: série conta jornada do 'herói negro' em luta contra o racismo | A TARDE

No universo do MMA, poucos nomes são tão poderosos quanto o de Anderson "Spider" Silva. Dono de um estilo singular, o ex-lutador marcou uma geração no início dos anos 2000, que começava a ter as primeiras impressões sobre os antigos torneios de 'Vale-Tudo', quebrando barreiras e transcendendo o mundo das lutas para se tornar um símbolo de resiliência, determinação e representatividade no Brasil.

Considerado uma das maiores lendas da história do Ultimate Fighting Championship (UFC), Anderson Silva foi homenageado com uma série que conta a sua história, desde os primeiros passos na carreira de lutador até a construção do ícone que veio a se tornar anos depois. Com cinco episódios, a produção foi lançada nesta quinta-feira, 16 de novembro, através da plataforma de streaming da Paramount.

Apesar da história girar em torno de uma das referências dos esportes de combate, o roteiro mostra uma outra difícil luta enfrentada por Anderson Silva, antes mesmo de pensar em virar atleta: o racismo. Criador da série, Marton Olympio contou como foram as primeiras impressões para o trabalho e a mensagem que quis passar com a produção.

Preconceito enfrentado por Anderson Silva na juventude é bastante presente nas primeiras cenas da série | Foto: Divulgação | Paramount+

"Emoção gigante ver esse trabalho feito. Chegar nesse projeto foi um desafio, porque o Anderson entrou em minha vida de uma forma meio enviesada através de meu filho, que queria fazer Muay Thai por conta do ídolo dele, Anderson Silva. Quando me chamaram para o projeto, pensei então em construir uma história de legado, uma narrativa negra que inspira outras pessoas pretas. Estamos com uma demanda muito grande de violência voltada para o povo negro na televisão. A gente precisa virar esse jogo. A ideia foi abordar a família do Andeson e trazer histórias pretas é muito significativo, porque são pessoas que não lutam sozinhas", revelou Olympio.

Edith e Benedito, shows à parte

Na série, os atores Bruno Vinícius e William Nascimento foram os responsáveis por interpretar Anderson Silva nas fases de adolescência e adulta, respectivamente. Além deles, o recheado elenco ainda conta com Seu Jorge e Tatiana Tiburcio, que dão vida aos tios Benedito e Edith, personagens imprescindíveis na história e também na vida do lutador.

Sobre a importância do papel, Tiburcio disse se sentir privilegiada por representar tantas mulheres negras que atravessaram sua vida de diferentes formas. A atriz contou que Edith traz um pouco de cada familiar e também possui "características que admira, como afeto, amor, disciplina, confiança e determinação".

Seu Jorge dá vida ao tio Benedito, importante personagem na série e na vida de Anderson Silva | Foto: Divulgação | Paramount+

"Você vê pessoas negras em sua identidade e humanas em sua complexidade e isso é extremamente importante. Isso soma a essa ideia que a gente está falando da construção de uma narrativa que realmente dialogue com a gente. Com a nossa realidade e aquilo que a gente realmente espera de realidade para esse sujeito preto", completou Tatiana Tiburcio.

Já Seu Jorge reforçou a importância da representatividade negra nas telas de cinema, principalmente para inspirar jovens de todo o Brasil. O ator falou também sobre a base familiar como alicerce para a evolução do ídolo nacional que se tornou o lutador.

“O Anderson Silva tem uma história relevante que dá visibilidade para a base. É vitória, mas é vitória do Benedito, da tia dele, da irmã dele, porque tem um cara para se espelhar, para se orgulhar e mostrar que toda família vem de um traço reto, muito consistente e que muitas vezes não é percebido, porque o corpo negro é tipificado" afirmou Seu Jorge.

História pregressa na carreira dele, na história dele no mundo é muito bonita. E as pessoas tem curiosidade de saber ‘Da onde vem essa beleza? Que base é essa?’. E ela é negra. Essa beleza vem de uma força muito grande da coerência e do que é necessário se fazer para se manter em pé e digno Seu Jorge, ator

Preparação dos atores

Quando se pensa no atleta Anderson Silva, uma das primeiras coisas que vem no imaginário popular, é a postura do lutador dentro do octógono. Conhecido pela agilidade e o estilo provocador, Spider era por diversas vezes comparado ao boxeador Muhammad Ali, outro grande ícone negro dos esportes de combate. Questionado sobre a preparação para interpretar a lenda do MMA, William Nascimento falou sobre o desafio e contou que teve importante ajuda de atores da série.

"No começo tive dificuldade, mas me ajudaram bastante na preparação, principalmente do Seu Jorge. Teve um dia que ele me contou que conhecia o Anderson e era amigo dele. Então terminamos criando códigos de postura, de como olhar, falar, se movimentar... Então senti essa dificuldade no começo, mas com o apoio de todo mundo ficou fácil", revelou William.

Postura de Anderson Silva foi um desafio para o ator William Nascimento | Foto: Divulgação | Paramount+

Por fim, Bruno Vinícius contou sobre a experiência de viver cenas tão pesadas de racismo como as vividas por Anderson Silva no momento de sua juventude. Apoio do elenco, segundo o ator, foram fundamentais para o processo.

“Foram cenas difíceis de fazer. Cenas que eu nunca tinha presenciado no meu dia a dia, porque são mais pesadas, mais escancarado. Mas eu sabia que eu estava em um ambiente seguro, com pessoas que sabiam que eu estava bem. Mas eram muito difíceis, porque são coisas que eu sei que quem vai assistir já vivenciou ou conhece alguém que já vivenciou", concluiu.

Os cinco episódios da série já estão disponíveis no Paramount+. Além dos atores mencionados, também integram o elenco Larissa Nunes, Douglas Silva, Jeniffer Dias, Iza Moreira, Livia Silva, Milhem Cortaz e Vaneza Oliveira.