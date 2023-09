Sr. & Sra. Smith vai virar série com Donald Glover e Maya Erskine

Um dos filmes mais famosos dos anos 2000, com Brad Pitt e Angelina Jolie, Sr. & Sra. Smith vai virar uma série estrelada por Donald Glover (Atlanta, O Rei Leão, Perdido em Marte) e Maya Erskine (Obi-Wan Kenobi). A produção, do Prime Video, vai estrear no início de 2024. A novidade foi anunciada pelo serviço de streaming nesta quinta-feira, 14.

A nova série original vai ser disponibilizada em mais de 240 países e territórios em todo o mundo, incluindo o Brasil. Na obra, Glover será John Smith e Maya Erskine interpretará Jane Smith.

Donald Glover também é co-criador e produtor executivo da produção. Também assina o desenvolvimento Francesca Sloane (Fargo).

Confira a sinopse:

Conheça os Smiths: Dois estranhos, John e Jane, que abriram mão de suas identidades para se tornarem parceiros – na espionagem e no casamento. Acompanhados por uma agência misteriosa, cada episódio os segue em uma nova missão e um novo marco em seu relacionamento. Quando as rachaduras começam a aparecer, eles devem lutar para permanecerem juntos. Porque neste casamento o divórcio não é uma opção.