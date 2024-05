Star Wars Day: qual a ordem certa dos filmes e séries da franquia? | A TARDE

Fãs de todo o mundo estão em festa neste sábado, 4 de maio. para celebrar o Dia de Star Wars, uma ocasião dedicada a honrar o rico universo dos filmes e séries desta franquia icônica da cultura pop.

Desde a estreia de "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" em 1977, a saga se expandiu ao longo de mais de quatro décadas, dando origem a mais de 10 filmes e séries, e continua a crescer, constantemente anunciando novos projetos.

Neste sábado, os fãs têm mais um motivo para comemorar com a adição da mais recente produção da saga ao catálogo do serviço de streaming Disney+: "Star Wars: Histórias do Império".

Para aproveitar ao máximo o Dia de Star Wars, uma excelente ideia é mergulhar nos filmes e séries disponíveis. No entanto, é importante notar que a ordem de lançamento não coincide com a ordem cronológica da saga, o que pode tornar um pouco confuso saber por onde começar.

Confira listas dos filmes e séries organizados tanto pela ordem de lançamento quanto pela ordem cronológica para assistir:

Ordem de lançamento dos filmes e séries de “Star Wars”

“Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança” (1977);

“Star Wars Episódio V: O Império Contra Ataca (1980);

“Episódio VI: O Retorno de Jedi” (1983);

“Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma” (1999);

“Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones” (2002);

“Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith” (2005);

“Star Wars: A Guerra dos Clones” | Série animada (2008)

“Star Wars Rebels” | Série animada (2014)

“Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força” (2015);

“Rogue One: Uma História Star Wars” (2016);

“Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi” (2017);

“Star Wars: A Resistência” | Série animada (2018);

“Han Solo: Uma História Star Wars” (2018);

“Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker” (2019);

“The Mandalorian” | Série (2019)

“The Bad Batch” | Série (2021)

“O Livro de Boba Fett” | Série (2021)

“Ahsoka” | Série (2022)

“Obi-Wan Kenobi” | Série (2022)

Ordem cronológica dos filmes e séries de “Star Wars”

“Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma” (1999);

“Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones” (2002);

“Star Wars: A Guerra dos Clones” | Série animada (2008);

“Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith” (2005);

“Ahsoka” | Série (2022)

“The Bad Batch” | Série (2021)

“Han Solo: Uma História Star Wars” (2018);

“Obi-Wan Kenobi” | Série (2022)

“Star Wars Rebels” | Série animada (2014)

“Rogue One: Uma História Star Wars” (2016);

“Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança” (1977);

“Star Wars Episódio V: O Império Contra Ataca (1980);

“Episódio VI: O Retorno de Jedi” (1983);

“The Mandalorian” | Série (2019)

“O Livro de Boba Fett” | Série (2021)

“Star Wars: A Resistência” | Série animada (2018);

“Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força” (2015);

“Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi” (2017);

“Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker” (2019).

Onde assistir aos filmes e séries de “Star Wars”?

Os filmes e séries de “Star Wars” estão disponíveis no Disney+.

