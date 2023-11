Stephen King critica fãs que comemoraram fracasso de “As Marvels” | A TARDE

Autor de clássicos como “It: A Coisa” e “O Iluminado”, Stephen King criticou os fãs que comemoram o fracasso da bilheteria de “As Marvels” em sua estreia. O escritor, que confessou não ser fã do MCU, disse, em publicação no seu perfil no X (antigo Twitter), achar estranho o ódio direcionado a um filme protagonizado por mulheres.

“Eu não assisto aos filmes do MCU, não ligo para eles, mas acho muito desagradável esse orgulho mal mascarado das bilheterias baixas de As Marvels. Por que comemorar um fracasso”, escreveu King em seu perfil no X (antigo Twitter).

I don’t go to MCU movies, don’t care for them, but I find this barely masked gloating over the low box office for THE MARVELS very unpleasant. Why gloat over failure? — Stephen King (@StephenKing) November 12, 2023

“Parte da rejeição de As Marvels deve ser o ódio de fanboys adolescentes. Você sabe: ‘Eca! MENINAS!’”, acrescentou.

Some of the rejection of THE MARVELS may be adolescent fanboy hate. You know, "Yuck! GIRLS!" — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2023

As Marvels tem direção de Nia DaCosta e Teyonah Parris, Brie Larson e Iman Vellani no elenco, que interpretam, respectivamente, Fóton, Capitã Marvel e Ms. Marvel. As três se veem imprevisivelmente conectadas por conta de seus poderes, e se unem contra uma inimiga em comum.



O filme está em cartaz nos cinemas.