Stranger Things: 5ª e última temporada começa a ser produzida; confira | A TARDE

A quinta e última temporada de Stranger Things começou a ser produzida, conforme divulgou a Netflix nesta segunda-feira, 8. Segundo os criadores, Matt e Ross Duffer, a produção ainda não tem data de estreia e será a primeira com esteróides.

“Está maior do que nunca em termos de escala, mas tem sido muito divertido, porque todos estão juntos de volta em Hawkins: os meninos e Eleven interagindo de maneira mais parecida com como era na primeira temporada”, disse Matt ao The Guardian.

Ele frisou que a história chega ao fim, mas spin-offs podem ser realizados. "A história de Eleven, Dustin, Lucas e Hopper se encerram aqui. É isso…".

A série estreou em 2016 e aborda uma série de eventos sobrenaturais, com criaturas monstruosas na cidade de Hawkins, onde enfrentam dimensões paralelas, chamada de “o mundo invertido”.

Confira a foto do início das gravações.