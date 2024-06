“Stranger Things”: Vaza novo alvo de Vecna na 5ª temporada | A TARDE

Novas fotos do set de filmagens da 5ª temporada de "Stranger Things" foram vazadas, potencialmente revelando pontos importantes da trama final da série.

>>> Saga "The Boys": Personagem importante vai morrer em nova temporada

[POSSÍVEL SPOILER]

De acordo com o Screen Rant, as imagens mostram Vecna em sua forma humana encontrando-se com Holly, irmã de Mike e Nancy, em seus sonhos, um método preferido pelo vilão para alcançar suas vítimas. Há rumores de que o segundo episódio se chamará The Vanishing of Wheeler (ou O Desaparecimento de Wheeler), sugerindo que o nome não revelado seja de fato o de Holly.

No entanto, tudo ainda é especulação. David Harbour foi visto no set, reprisando seu papel como Hopper para o último ano de Stranger Things.

A quinta temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia definida. As quatro primeiras estão disponíveis na Netflix.

Publicações relacionadas