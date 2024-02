Streaming que substitui HBO Max ganha data e preços no Brasil | A TARDE

O serviço de streaming HBO Max vai mudar para Max. A Warner Bros. Discovery anunciou, nesta quarta-feira, 24, que a novidade será lançada no Brasil em 27 de fevereiro, com três planos de assinatura que custarão a partir de R$ 29,90 por mês.



Segundo a Warner, o Max terá um catálogo de mais de 37 mil horas de conteúdo, o que representa o dobro do que está atualmente na HBO Max. Além do acervo da HBO, a plataforma irá disponibilizar séries, filmes, documentários, animações e outras produções da Warner Bros., Universo DC, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids e Adult Swim.

Grandes franquias como Game of Thrones (e derivadas como Casa do Dragão), Harry Potter, The Big Bang Theory, Looney Tunes, Rick and Morty, Largados e Pelados, 90 Dias para Casar e outras, continuam.

Como novidade, o Max terá a primeira janela de exibição de filmes da Sony Pictures, eventos ao vivo (como premiações e torneios esportivos) e produções originais locais. Lançado no ano passado nos Estados Unidos, o Max acabou com a marca HBO Max.

De acordo com a Warner Bros., todos os atuais assinantes da HBO Max terão acesso a Max a partir de 27 de fevereiro.

Planos e preços do Max

O Max terá três planos para novos assinantes já na data de lançamento. Confira:

Plano Básico com Anúncios

Dispositivos simultâneos: até dois dispositivos;

Resolução: o conteúdo estará disponível em resolução Full HD;

Valores: R$ 29,90 (mês) e R$ 225,90 (ano).

Plano Standard

Dispositivos: até dois dispositivos;

Resolução: o conteúdo estará disponível em resolução Full HD;

Reprodução offline: o plano permitirá até 30 downloads de conteúdo para visualização offline;

Valores: R$ 39,90 (mês) e R$ 357,90 (ano).

Plano Platinum

Dispositivos: até quatro dispositivos;

Resolução: o conteúdo estará disponível em resolução Full HD ou 4K e com som Dolby Atmos;

Offline: o plano permitirá até 100 downloads de conteúdo para visualização offline;

Valores: R$ 55,90 (mês) e a anual R$ 477,90 (ano).

Conforme a Warner, os usuários da HBO Max que aproveitaram a oferta de 50% de lançamento do serviço manterão o desconto.