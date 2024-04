Studio Ghibli receberá Palma de Ouro honorária em Cannes | A TARDE

O Studio Ghibli será agraciado com uma Palma de Ouro honorária durante o Festival de Cannes de 2024, um dos mais prestigiados eventos cinematográficos da Europa, em reconhecimento ao seu impacto no mundo da animação.

A homenagem marca a primeira vez em que o prêmio honorário é concedido a uma instituição, em vez de uma pessoa. Toshio Suzuki, co-fundador do Studio Ghibli, expressou sua gratidão.

"Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração ao festival. Há quarenta anos, Hayao Miyazaki, Isao Takahata e eu criamos esse projeto com o desejo de trazer animações de alto nível e alta qualidade para adultos e crianças de todas as idades. Hoje, nossos filmes são assistidos por pessoas em todo o mundo, e muitos visitam o Museu Ghibli", disse.

Iris Knoblock, presidente do festival, destacou: "como todos os ícones da sétima arte, esses personagens ocupam as nossas imaginações com narrativas emocionantes, prolíficas, coloridas e sensíveis. Com Ghibli, a animação japonesa se destaca como uma das grandes aventuras da cinefilia, no caminho entre tradição e modernidade".

Recentemente, o Studio Ghibli recebeu aclamação por seu filme "O Menino e a Garça", vencedor do Oscar de Melhor Animação. Dirigido por Hayao Miyazaki, o filme conta a história de Mahito, um jovem que explora um mundo onde vida e morte se encontram, uma fantasia semi-autobiográfica que celebra a amizade, a vida e a criação.

A produção estará disponível no catálogo da Netflix no Brasil em breve.