Sucesso no Wattpad, "Culpa Minha" estreia no Prime Video

Sucesso de público e crítica, a trilogia "Cupables", da escritora argentina Mercedes Ron, chega ao Prime Video com a promessa de repetir o sucesso de suas obras originais. "Culpa Minha", baseado no primeiro livro da série, traz ao streaming do Amazon a primeira parte de uma das adaptações literárias de maior sucesso do Wattpad, com mais de 50 milhões de visualizações. O Cineinsite A TARDE foi um dos dois veículos brasileiros que acompanhou a coletiva internacional a convite da Amazon Prime Video.

Protagonizado por Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas e Iván Sánchez, "Culpa Mía", em espanhol, conta a história de Noah, adolescente de 17 anos que deixa sua cidade, namorado e amigos para viver na mansão de William Leister, o marido rico de sua mãe.

Orgulhosa e independente, a jovem resiste a viver em um ambiente repleto de luxo e a conviver com Nick, seu novo meio-irmão. Entre choque de personalidades, ela acaba por se convencer de que por detrás da imagem de um filho perfeito o rapaz oculta uma vida de brigas, apostas e corridas de carros ilegais.

Logo, as diferenças que os separam se transforma em uma atração irresistível, que confrontará o ritmo alucinante de Nick ao turbulento passado de Noah.

Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, a equipe do filme falou sobre os desafios de adaptar um best-seller digital ao formato audiovisual, além do processo de escolha do casting e de construção dos personagens.

"A verdade é que enquanto líamos a novela, vimos que tinha muito potencial cinematográfico. Ou seja, acabou não sendo tão complicado. O complicado é fazer a síntese, como sempre ocorre ao adaptar um livro que tem trezentas, quinhentas páginas, em uma hora, um hora e algo. Mas o fãs podem ficar tranquilos, porque nada da essência foi perdido. Está quase tudo ali", ressaltou o diretor Domingo González antes de questionar a escritora Mercedes Ron: "Bom, não sei o que pensa a autora, o que ela acha?".

"Eu sempre tenho esse receio, é incrível fazer uma adaptação, mas dá medo. No final, quando vi o filme, fiquei muito tranquila. A essência do livro está presente e, o mais importante, é que realmente acredito que o público vai gostar", ressaltou Mercedes.

Principal dificuldade narrativa no desenvolvimento de roteiros não-originais, as adaptações literárias são um tema sensível para críticos literários e para o público mais exigente, a exemplo dos fãs. Possíveis câmbios estruturais, de construção dos personagens ou em eventos da obra, tendem a ser os principais fatores de comparações negativas.

"Sim, estamos muito preparados para as críticas, porque sabemos que isso sempre vai acontecer. Mas você passa a ficar tranquilo quando sabe que o trabalho está sendo fiel à essência, já que não é possível ser fiel à obra a cem por cento. Então se você crê que tem um bom produto e está convencido disso, então estará tranquilo, muito tranquilo".

O diretor Domingos González falou, ainda, sobre a expectativa para a estreia do filme no Brasil, destacando a importância do público local, que tem dado retorno positivo nas campanhas de divulgação, para o sucesso da obra.

"Tenho muita curiosidade porque sei que podemos ter muita repercussão no Brasil, um país grande e fascinante. Estamos muito entusiasmados com a resposta que se pode ter do público de um país como o Brasil", pontuou.

Em paralelo ao lançamento do primeiro filme, Culpa Tua, que precede a última toma da saga, já se encontra em fase de pré-produção, sem que maiores detalhes tenham sido divulgados.

"Agora estamos voltados para a estreia de Culpa Minha, mas é verdade que já estamos preparando a sequência, Culpa Tua e Culpa Nossa. Claramente essa é uma história que nasceu com vocação para seguir crescendo. Mas, no momento, estamos concentrados na promoção de Culpa Minha", completou María José Rodríguez, responsável de produção da Amazon Studios Espanha.