“Superman: Legacy” já tem diretor de fotografia; conheça | A TARDE

Filme que inaugurará o DCU nos cinemas, “Superman: Legacy” já tem um diretor de fotografia: Henry Braham. Ele desempenhou a mesma função em “Guardiões da Galáxia Vol. 3”. O diretor James Gunn confirmou a informação no Threads.

Na rede social, Gunn respondeu a um fã que perguntou diretamente quem ficaria responsável pelo cargo. “Será Henry Braham, com quem eu fiz o Vol. 3 e o O Esquadrão Suicida. Acabei de voar para casa de uma viagem para procurar locações com ele”, escreveu.

Com David Corenswet (Pearl) no papel título, o novo filme do Super-Homem contará ainda com Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) como Lois Lane; Nicholas Hoult (The Great) como Lex Luthor; Skyler Gisondo (Licorice Pizza) como Jimmy Olsen; María Gabriela de Faría (Isa TKM), como a vilã Engenheira; e Anthony Carrigan (Barry) como o Metamorfo.

O filme mostrará o Homem de Aço ainda no início de sua carreira heroica, tentando se estabelecer em um mundo que já conta com super-heróis.

Superman: Legacy tem lançamento marcado para 11 de julho de 2025.