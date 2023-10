Suspeito de assassinar rapper Tupac Shakur é preso | A TARDE

Suspeito de assassinar a tiros em 1996 o rapper e ator Tupac Shakur, Duane Keith Davis, conhecido como “Keffe D.”, foi preso em Las Vegas, Estados Unidos, na manhã de sexta-feira, 29. Ele foi indiciado pelo júri sob a acusação de assassinato.

Tupac foi baleado e morto enquanto saía de uma luta de boxe na Las Vegas Strip. O artista tinha 25 anos quando foi assassinado. A sua morte foi objeto de uma investigação que dura décadas.

Keffe D. já havia se pronunciado sobre o crime, tendo afirmado que estava no banco da frente do Cadillac branco que parou ao lado do carro do rapper quando tiros foram disparados do banco de trás, matando o músico. Tupac foi baleado quatro vezes e morreu seis dias depois.

Mopreme Shakur, meio-irmão de Tupac, que também é rapper, disse que a notícia da prisão de Keffe D. é “agridoce”. “Passamos por décadas de dor. Eles sabem desse cara, que fala demais, há anos”, disse ele, que completou: “Então por que agora? Para nós, isso não acabou. Queremos saber por que e se houve cúmplices”.