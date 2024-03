Tá em dúvida? Se liga no que assistir na Semana do Cinema em Salvador | A TARDE

Pela primeira vez em 2024, a Semana do Cinema está de volta em Salvador. A partir desta quinta-feira (22), todas as sessões da capital estarão custando apenas R$ 12,00. Além dos ingressos, os combos com pipoca e refrigerante também serão modificados. A promoção se estende até o dia 28. Pensando nisso, vem conferir o que há de melhor para assistir nas telonas semana que vem.

Fevereiro nem chegou ao fim e já se mostrou recheado de grandes lançamentos. Logo no início do mês tivemos Pobres Criaturas, um longa adulto que apresenta uma paródia feminista da historia de Frankenstein. Com um elenco composto por Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, a produção é uma das favoritas na corrida para o Oscar.

Quem também está correndo no tapete vermelho é A Cor Púrpura. Sendo a releitura de um clássico de Steven Spielberg, o musical apresenta a emocionante história de Celie, uma mulher afro-americana que precisa sobreviver aos horrores do machismo e racismo presentes em 1900. Carregando de emoção, a produção consegue levar qualquer um às lágrimas.

Os amantes de comédia também estão bem servidos. Com uma trama leve e divertida, Argylle - O Superespião vai conquistar seu coração. Tendo nomes como Henry Cavill e Dua Lipa, a obra apresenta a história de uma atrapalhada escritora que acaba se envolvendo em uma trama de espionagem.

A galera que quer aproveitar o preço mais barato do ingresso para levar as crianças para passear também tem uma opção para curtir. A animação Masha e o Urso: Diversão em Dobro mostra aventuras inéditas da pequena Masha com seu amigo peludo, todas sempre acompanhadas de muito bom humor.

Em meio a uma época de ódio gratuito, é sempre bom ouvir alguém falando sobre amor e paz. E nada melhor do que esse alguém ser um dos maiores cantores de todos os tempos. Na última quinta-feira, chegou aos cinemas Bob Marley: One Love, longa que conta a trajetória do jamaicano. Seguindo a moda das cinebiografias, a produção é uma alternativa para os fanáticos por histórias reais.

E os lançamentos?

Como a Semana do Cinema começando nesta quinta-feira, alguns lançamentos chegam em meio à promoção. Um exemplo disso é Ferrari, um dos principais filmes que estreia nesta semana nas telonas. Com Adam Driver no papel principal, o longa promete ser uma baita produção.

Quem tá chegando em peso nessa semana são as animações japonesas, os famosos animes. O Menino e a Garça é uma das animações mais aclamadas do ano e está concorrendo ao Oscar. O filme pertence ao Studio Ghibli, produtora reconhecida pela excelente qualidade de suas obras.

Outro nome que vai marcar presença é Demon Slayer. Intitulado Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training, o terceiro longa da franquia vai adaptar o arco de treinamento dos Pilares, a posição mais alta que um caçador de demônios pode almejar. Além disso, o filme também promete dar um pequeno vislumbre da quarta temporada do anime.

Por fim, as produções nacionais também não vão ficar atrás. Também estreando na próxima quinta, O Meu Sangue Ferve por Você é a mais nova cinebiografia nacional. A obra vai narrar a vida e obra de Sidney Magal, um dos maiores ícones da música brega de nosso país.

