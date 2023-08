Tapete vermelho de "Tartarugas Ninja" reúne dubladores e influencers

O tapete vermelho de "Tartarugas Ninja: Caos Mutante", filme que estreia no dia 31 de agosto, reuniu dubladores e influenciadores de Salvador e São Paulo, na noite desta terça-feira, 11, no Cinemark do Salvador Shopping.

O evento contou com a presença do cantor Leo Santana, que dá voz ao personagem Genghis Rã no filme. Além dele, estiveram no tapete vermelho a ex-integrante do Now United, Any Gabrielly, intérprete brasileira da personagem April O’Neill na animação, e o diretor de dublagem da animação, Wendel Bezerra.

Influciadores de São Paulo como a youtuber Foquinha, os jornalistas Edson Castro - criador do Manuel do Homem Moderno -, e Fábio Gomes - integrante do canal Entre Migas - também estiveram no tapete vermelho, dentre outros nomes.

Em "Tartarugas Ninja: Caos Mutante", os irmãos mutantes Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo decidem se arriscar em atos heroicos, após anos se escondendo, para tentar conquistar os corações dos humanos e serem aceitos como adolescentes normais. Com a ajuda de April, eles enfrentarão um misterioso sindicato do crime, mas a situação se complica ainda mais quando eles libertam um exército de mutantes.

*Sob supervisão de João Guerra