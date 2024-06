Taylor Swift vai aparecer no novo filme de Deadpool? Veja detalhes

Site diz ter informação exclusiva sobre participação - Foto: Reprodução

O novo trailer de “Deadpool & Wolverine” divulgado neste sábado, 8, voltou a acender os rumores de que a cantora Taylor Swift estaria no longa. O motivo foi o vislumbre da personagem Lady Deadpool, que aparece só com as pernas.

Mas tudo indica que a participação vai ficar só no imaginário mesmo. De acordo com a revista "Entertainment Weekly", a artista não vai fazer a esperada participação.

A notícia chega após o novo pôster do longa que mostrava os dois heróis de mãos dadas, usando as famosas “pulseiras de amizade" como os fãs da americana.

Os rumores de que ela estaria aumentaram em outubro passado, quando Ryan Reynolds e Hugh Jackman foram vistos participando de um dos jogos da NFL, junto com o diretor do filme, Shawn Levy, bem como com Swift, que estava presente para torcer por seu namorado, o tight end do Chiefs, Travis Kelce.

| Foto: Reprodução

Reynolds e sua esposa, Blake Lively , são amigos de Swift há muitos anos. Levy e a cantora também são antigos - ele até estrelou seu videoclipe autodirigido "All Too Well" .



Recentemente, o ator Ryan Reynolds e o diretor Shawn Levy desviaram de uma pergunta sobre Taylor Swift. “Acho que iremos mais pela evasão do que pela desonestidade”, disse Shawn.

“Há muitas especulações sobre filmes como esse – sobre um monte de gente que poderia estar no filme. Eu vi um que estava convencido de que o Elvis [Presley, morto em 1977] estava no filme. Tudo pode acontecer. É o que eu amo sobre esse universo, você sabe. Veremos surpresas. Essa é a essência do Deadpool”, despistou Ryan Reynolds.

Além dos retornos de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, o longa já confirmou nomes como Emma Corrin, Morena Baccarin, Jennifer Garner e Rob Delaney no elenco. A produção estreia em 26 de julho de 2024.