"Capitão América 4" trará importante membro dos Vingadores | A TARDE

"Capitão América: Admirável Mundo Novo", atualmente em fase de refilmagens, promete uma participação especial inesperada de um dos membros dos Vingadores.

Segundo o perfil paparazzi Atlanta Filming, Benedict Wong, que interpreta o mago Wong, foi avistado no set de Capitão América 4. Conhecido por suas aparições em diversos filmes e séries do MCU, Wong já desempenhou papéis cruciais na interligação das produções do universo Marvel.

Além da possível participação de Wong, o elenco de Capitão América: Admirável Mundo Novo inclui Anthony Mackie, que assume o manto de Capitão América como Sam Wilson, Harrison Ford como General Ross (também conhecido como o Hulk Vermelho), Tim Blake Nelson como o vilão O Líder, e Liv Tyler reprisando seu papel como Betty Ross.

Capitão América: Admirável Mundo Novo está previsto para estrear em 14 de fevereiro de 2025.

