Técnicas e estilos marcam mostra de Animação do Panorama Internacional

O XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece entre os dias 3 e 9 de novembro, em Salvador e Cachoeira, traz ao Cine Metha-Glauber Rocha filmes com uma grande pluralidade de técnicas e gêneros dos filmes para a mostra de Animação.

De desenhos tradicionais a stop-motion com marionetes, com estética variando da explosão de cores aos tons de cinza, a seleção oferece curtas-metragens produzidos em dez países, incluindo o Brasil.

A quebra de expectativa coloca em destaque "Good night Mr. Ted", do diretor espanhol Nicolás Sole Allignani, um filme de terror protagonizado por um ursinho de pelúcia trocado por outro brinquedo. Por meio do desenho 2D e do visual preto e branco, o curta cria um ambiente sombrio marcado pela escuridão. O gênero de horror também está em "Apague quando sair", dos cineastas brasileiros Lucas Miranda Gonçalves e Allan Reis, no qual é narrada a busca desesperada de um homem pela luz.

Especialista no trabalho com marionetes, a cineasta Birutė Sodeikaité utiliza os bonecos em "Elena", uma coprodução da Lituânia, França e Croácia. Completam a mostra o brasileiro "Cosmose", de Rodrigo Amim, "Sweet nothing" (Suíça), de Marie Kenov e Joana Fischer; "Meal on the plate" (China), de Chenglin Xie; "Sierra" (Estônia), de Sander Joon; "Gakjil" (Coréia do Sul); de Sujin moon; e "Llovía" (Argentino), de Ignacio Lillini.

Em seu retorno ao formato totalmente presencial, o XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema também retorna a Cachoeira, com sessões gratuitas no Cine Theatro Cachoeirano.

SERVIÇO

O que: XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema

Quando: 3 a 9 de novembro de 2022

Onde: Cine Metha - Glauber Rocha (Salvador)

Cine Theatro Cachoeirano (Cachoeira)

Preço: Em Salvador, R$12 (inteira) / R$6 (meia) e passaporte individual para 10 sessões por R$40. Em Cachoeira, o acesso é gratuito.

Programação: panorama.coisadecinema.com.br