The Boys, Bridgerton, Casa do Dragão e mais: as estreias de junho | A TARDE

Junho mal começou e já promete muito para os amantes de filmes e séries. As principais plataformas de streaming, incluindo Netflix, AppleTV+, Prime Video, Disney Plus e Max, lançam novas séries e filmes para o público. As novidades prometem agradar diversos gostos e garantir muitas horas de entretenimento ao longo do mês.

A partir da próxima semana, “The Boys”, “Bridgerton” e “Casa do Dragão”, os maiores sucessos de audiência do Prime Video, Netflix e Max ganham novos capítulos.

A segunda parte da 3ª temporada de "Bridgerton" continua a saga de romance e intrigas da alta sociedade. Já "The Boys" volta com seus super-heróis irreverentes e violentos.

Por fim, a segunda temporada de "A Casa do Dragão", drama épico de fantasia, spin-off de "Game of Thrones", continua a explorar a saga da família Targaryen.

Veja as principais estreias do mês:

PRIME VIDEO

Quarta temporada de The Boys chega dia 13 | Foto: Reprodução

O Telefone Preto - já disponível;

Uma Festa de Arromba - já disponível.

Puppy Love - já disponível;

Na Terra de Santos e Pecadores - já disponível;

The Royal Hotel - já disponível;

The Boys – temporada 4 - 13/06;

Emily, A Criminosa - 17/06;

Ferrari - 19/06;

Convite Maldito - 19/06;

As Bruxas de Mayfair – temporada 1 - 19/06;

Federer: Doze Últimos Dias - 20/06;

Festa da Salsicha – temporada 1 - 21/06;

O Silêncio da Vingança - 21/06;

Rumble Through The Dark - 21/06;

A Fera - 24/06;

O Lobo e o Leão - 24/06;

I am: Celine Dion - 25/06;

Minha Lady Jane – temporada 1 - 27/06;

Desespero Profundo - 28/06;

Uma Vida - 30/06.

DISNEY+

The Acolyte - já disponível;

Tara Duncan – temporada 1 - 12/06;

Abbott Elementary – temporadas 1 a 3 - 26/06.

MAX

Segunda temporada de Casa do Dragão estreia dia 16 | Foto: Reprodução

Prisão de Mentiras – temporada 1 - já disponível;



Está Tudo Bem Comigo? - 06/06;

Bonus Track - 07/06;

Fantasmas – temporada 1 - 07/06;

Operação Fronteira Brasil – temporada 3 - 08/06;

Emboscada - 14/06;

A Casa do Dragão – temporada 2 - 16/06

Lupi & Baduki - 17/06;

Madame Teia - 21/06;

Mamonas Assassinas: O Filme - 28/06;

Rota sem Saída - 28/06.

NETFLIX

Godzilla Minus One - já disponível;

Sem Coração - já disponível;

Animais Noturnos - já disponível;

Os Sem-Floresta - já disponível;

Tá Dando Onda - já disponível;

Yellowjackets – temporada 2 - já disponível;

Como Roubar um Banco - já disponível;

Sweet Tooth – Temporada 3 - já disponível;

Doleira: A História de Nelma Kodama - já disponível;

Diálogos com Ruth de Souza - 09/06;

Apaixonada - 11/06;

Tour de France: No Coração do Pelotão - temporada 2 - 11/06

O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman – temporada 5 - 12/06

Bridgerton – temporada 3, parte 2 - 13/06

O Mal que Nos Habita - 14/06

Agents of Mystery - 18/06

Central do Brasil - 19/06;

São Paulo S/A - 19/06;

Rio, 40 Graus - 19/06;

Vidas Secas - 19/06;

Jogo de Cena - 19/06;

Terra Estrangeira - 19/06;

Mutum - 19/06;

Santo Forte - 19/06;

A Luz do Tom - 19/06;

Entreatos - 19/06;

Uma Noite em 67 - 19/06;

A Ostra e o Vento - 19/06;

As Canções - 19/06;

Últimas Conversas - 19/06;

Filhos de João: O Admirável Mundo Novo Baiano - 19/06;

Mamonas Pra Sempre - 19/06;

No Intenso Agora - 19/06;

Pacarrete - 19/06;

Casamento Às Cegas: Brasil – Uma Nova Chance – temporada 4 - 19/06;

A Primeira Barbie Negra - 19/06;

No Intenso Agora - 19/06;

A Dama da Lotação - 20/06;

As Cheerleaders do Dallas Cowboys - 20/06;

Alerta de Risco - 21/06;

Minha Vida Em Marte - 25/06;

That ’90s Show – parte 2 - 27/06;

Tudo em Família - 28/06;

O Sabotador – temporada 2 - 28/06.

APPLE TV+

Acima de Qualquer Suspeita – 12 de junho;

O Rito da Dança – 28 de junho.

