“The Boys”: Nova temporada tem estreia confirmada para 2024 | A TARDE

O Prime Video divulgou na quarta-feira, 8, os dois primeiros cartazes da nova temporada de “The Boys”. As artes oficializam o lançamento do novo ano para 2024. O Capitão Pátria (Antony Starr) e o Billy Bruto (Karl Urban) são os destaques das imagens.

Veja as imagens:

As três primeiras temporadas da série estão disponíveis no Prime Video. O programa ganhou uma produção derivada, “Gen V” - cujo finale impactará no futuro da série original. A série já foi renovada para a 2ª temporada, mas ainda não tem previsão de lançamento anunciada.



A quarta temporada de The Boys está prevista para 2024.