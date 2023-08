"The Flash" já tem data para chegar ao streaming

"The Flash", filme solo do Velocista Escarlate da DC, já tem data para chegar ao streaming. Em uma publicação, o perfil oficial da HBO Max no Brasil anunciou que o longa estreia na próxima sexta-feira, 25.

Nos Estados Unidos, o filme arrecadou apenas US$106 milhões - menos que “Lanterna Verde”, o qual conseguiu chegar aos US$116 milhões. The Flash teve um orçamento de cerca de US$ 330 milhões, incluindo os custos de marketing.

Na história, Barry Allen (Ezra Miller) acaba interferindo com o multiverso em uma tentativa de evitar a morte da própria mãe. Ao longo dessa jornada, o herói precisa lidar com as rupturas na linha do tempo e encontra heróis como o Batman (Michael Keaton) e a Supergirl (Sasha Calle), e precisa enfrentar o perigoso General Zod (Michael Shannon).

The Flash já está disponível para compra e aluguel em plataformas digitais.