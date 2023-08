Veja a primeira imagem de "O Auto da Compadecida 2"

Selton Mello usou seu Instagram para divulgar a primeira imagem de “O Auto da Compadecida 2. Ele ainda revelou quando começam as filmagens da continuação do longa-metragem, que é baseado na peça teatral de mesmo nome de Ariano Suassuna.

"Eis a primeira foto da dupla mais amada do Brasil, reunida mais de 20 anos depois! Não temos nem emoji para isso! João Grilo & Chicó mais uma veeeeezzzz para nooooosssa alegriaaaaaaaa.

O universo mágico que encantou o país inteiro voltará para as telas do Brasil", comemorou Mello, que contou que Arraes também estará a frente da direção do longo ao lado de Flávia Lacerda e a produção ficará por conta da Conspiração e H2O Films, que também é a distribuidora.

O Auto da Compadecida 2” tem estreia prevista nos cinemas para o final do ano que vem. No elenco, além de Selton Mello e Matheus Nachtergaele, um time de craques finalmente anunciado: Taís Araújo como a nova Compadecida & Eduardo Sterblitch, Fabiula Nascimento, Luis Miranda, Humberto Martins, Juliano Cazarré, Luellem de Castro, além do retorno triunfal de Virginia Cavendish e Enrique Diaz que mais uma vez darão vida a Rosinha e Joaquim Brejeiro", escreveu Selton Mello.