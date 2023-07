Vídeo: dublê põe fogo em si mesmo durante protesto em Hollywood

Um dublê, que participou de um ato da greve dos atores de Hollywood, decidiu protestar de uma maneira mais radical. Ele ateou fogo nas próprias roupas para chamar a atenção para as condições perigosas de trabalho da categoria dentro da indústria do entretenimento [veja vídeo abaixo].

O protesto aconteceu em Fayetteville (EUA). Segundo reportagem do Atlanta News First, o homem em questão, identificado como Mike Massa, é dublê do ator Harrison Ford e recentemente substituiu o astro em cenas de ação perigosas de longas recentes como 1923 e Indiana Jones e a Relíquia do Destino.

Centenas de dublês, que também são representados pelo sindicato SAG-AFTRA, foram ao ato. Eles reivindicam por melhores salários e proteções contra o uso de inteligência artificial.

"Os estúdios são contra nos darem um pedaço dos lucros, porque eles dizem que não corremos nenhum risco em relação a esses projetos. Digam isso para um amigo meu que morreu durante as filmagens de uma de suas séries! Diga isso para qualquer um de nós que já quebrou ossos e sangrou por vocês!", declarou a dublê Elena Sanchez, que atuou em franquias como Vingadores e Velozes & Furiosos.

A greve dos artistas em Hollywood ocorre de maneira generalizada. Primeiro, foram os roteiristas, que entraram em greve no dia 2 de maio. Os atores se juntaram aos colegas na pauta em 13 de julho.

Confira o vídeo:

Reprodução | Redes Sociais