Vídeo: Megatubarão 2 é exibido em cinema instalado em praia

Amantes de filmes de terror a oportunidade de vivenciar uma experiência imersiva e aterrorizante com a estreia do filme Megatubarão 2. Um cinema 'diferente' foi instalado em uma localização próxima a uma praia, onde os espectadores são convidados a assistir às cenas de tubarões devorando pessoas e animais enquanto estão dentro d'água.

O vídeo compartilhado nas redes sociais revela o impacto da iniciativa, com os cinéfilos completamente envolvidos na história do filme. Enquanto um tubarão assassino aterroriza na tela, a plateia se encontra imersa em água, criando uma sensação única e apavorante.

Megatubarão 2 é a aguardada sequência do filme lançado em 2018. A trama anterior apresentava a tripulação de um submarino presa na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, após um ataque de uma criatura pré-histórica considerada extinta: o Megalodon, um tubarão com mais de 20 metros de comprimento.

Desta vez, a equipe liderada por Jonas Taylor (interpretado por Jason Statham) embarca em uma nova exploração nas profundezas do oceano. Contudo, uma operação de mineração surge como ameaça à jornada do grupo, desencadeando uma batalha insana pela sobrevivência contra predadores colossais de sangue frio.

Confira o vídeo.

Matheus Calmon