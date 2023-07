Vídeo: Paramount+ divulga trailer da série sobre Anderson Silva

Logo após a cerimônia que introduziu Anderson Silva ao Hall da Fama do UFC, o Paramount+ liberou a primeira cena de sua nova série original: Anderson Spider Silva. A série biográfica contará a história do lutador que se tornou um dos nomes mais importantes do MMA mundial.

O clipe apresenta Anderson Silva em sua juventude, interpretado por Bruno Vinícius. Após ter se envolvido em uma briga de rua, o jovem aparece recebendo um sermão de seu tio Benedito, vivido por Seu Jorge.

Nascido em São Paulo mas criado por seus tios em Curitiba, Anderson Silva começou, desde cedo, a praticar Tae Kwon-Do, Jiu-Jitsu e Muay Thai, todos esportes em que alcançou a faixa preta. Quando adulto entrou para o mundo da luta profissional tendo recebido seu primeiro título mundial no Japão, abrindo caminho para sua carreira como maior campeão da história do MMA.

"Anderson Silva é um dos maiores atletas de todos os tempos. A sequência de 16 vitórias dele no UFC, 10 defesas de título bem sucedidas e quase sete anos como campeão dos médios foram uma das coisas mais marcantes que já vi no esporte profissional. Ele é um verdadeiro artista dentro do octógono", disse o empresário Dana White sobre a sua inclusão no Hall da Fama do UFC.

A série da Paramount+ irá estrear ainda em 2023. Criada por Marton Olympio e com Caito Ortiz como diretor geral, a série conta com os atores: William Nascimento, Bruno Vinicius e Caetano Vieira interpretando Anderson Silva, em suas fases adulta, adolescente e infantil, respectivamente. Também fazem parte do elenco o renomado cantor e ator Seu Jorge, que interpreta o tio do lutador, Tatiana Tiburcio, que interpreta a tia de Anderson, além de Douglas Silva, Jean Paulo Campos, Jeniffer Dias, Larissa Nunes, Milhem Cortaz e Vaneza Oliveira.

Confira a cena da série:

Paramount+ Brasil