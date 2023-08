Wagner Moura participa de ato em apoio à greve dos atores de Hollywood

Um dos brasileiros mais presentes em produções de Hollywood, Wagner Moura esteve presente em um ato a favor da greve dos atores, nos Estados Unidos. O baiano atualmente mora na Califórnia e participou da manifestação que ocorreu em Culver City, região metropolitana de Los Angeles, que abriga diversas companhias e estúdios de cinema como a Sony Pictures.

Em fotos publicadas no Instagram, o ator foi visto usando camisa da SAG-Aftra, sindicato dos atores e radialistas dos EUA. No registro, ele aparece ao lado da atriz Biä Borinn (Chiquititas), dos atores Eduardo Muniz (Grey's Anatomy) e Ivo Müller (Tabu), do roteirista e diretor Gabriel Moura, e do jornalista Rodrigo Salem.

A greve dos atores iniciou em 13 de julho, quando a classe se uniu aos roteiristas que estão em greve desde o dia 2 de maio. Ambos os grupos não chegaram a acordos com os grandes estúdios em temas que vão para além de pagamentos e contratos justos como o uso da Inteligência Artificial, considerado abusivo, nas produções artísticas.