Wagner Moura surge em imagens inéditas de filme com Kirsten Dunst | A TARDE

A Diamond Films divulgou nesta quinta-feira, 7, as primeiras imagens da superprodução “Guerra Civil” (Civil War), estrelada pelo baiano Wagner Moura, que chega aos cinemas brasileiros em 18 de abril.

As fotos mostram Lee, Joel e Jessie, personagens de Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny, respectivamente.

Com roteiro e direção de Alex Garland (“Extermínio”, “Ex-Machina” e “Aniquilação”), o longa acompanha um grupo de jornalistas que percorre os Estados Unidos em um futuro distópico no qual o país enfrenta um intenso conflito que envolve toda a nação. O elenco do filme conta ainda com nomes como Jesse Plemmons e Nick Offerman.