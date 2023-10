Warner é processada por figurante de "Batgirl" | A TARDE

A engenheira britânica Cristina Stanovici, que trabalhou como figurante no filme cancelado da Batgirl, abriu um processo contra a Warner. Ela sofreu um grave acidente durante as gravações e teve múltiplas fraturas.

Stanovici disse, em entrevista ao jornal britânico The Sun, que se juntou à produção de "Batgirl" que aconteceu na Escócia para se divertir e ver como um filme é feito. No entanto, ela acabou sendo atropelada por uma moto utilizada nas gravações.

"Eles tinham uma moto com câmeras no topo. Me acertou do lado direito e eu saí voando. Comecei a gritar para chamar atenção dos paramédicos pois lembrava de ter visto uma ambulância nos arredores em dias anteriores. Fiquei deitada por quase uma hora até me atenderem. Infelizmente, não perdi a consciência. A memória vai me traumatizar para sempre", relatou.

A figurante foi levada ao hospital e passou por cirurgias delicadas para tratar fraturas em ossos da coxa, canela, quadril, pélvis e polegar, além de um corte na cabeça. "O cirurgião me disse que foi um dos piores casos que ele já viu nos oito anos em que trabalhou no hospital", disse Stanovici.

Ainda na entrevista, Stanovici falou que o acidente ocorreu há quase um ano e meio, mas ela ainda carrega sequelas. "Mesmo 17 meses depois, a perna ainda dói e está fraca. Ela vai precisar de mais uma ou duas cirurgias, mas nunca mais será a mesma. A recuperação foi e está sendo horrenda", afirmou.

O caso foi relatado ao Órgão Executivo para a Saúde e a Segurança. Cristina Stanovici explicou que o principal motivo para ela entrar com um processo é aumentar a segurança nos sets.

Batgirl teve o lançamento cancelado pela Warner após a conclusão da maior parte das filmagens. O longa tinha Leslie Grace como protagonista, Brendan Fraser (A Múmia) como o vilão Vagalume, e os retornos de Michael Keaton e J.K. Simmons como Batman e Comissário Gordon, respectivamente.