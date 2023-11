Warner trará astros de “Duna 2”, “Aquaman 2” e mais na CCXP23 | A TARDE

O Palco Thunder da CCXP23 vai contar com painéis de produções como “Duna: Parte 2”, “Aquaman: O Reino Perdido” e “Furiosa”. Os anúncios foram feitos pela Warner Bros. Pictures na quarta-feira, 22. A programação terá apresentações interativas, conteúdos exclusivos e muitas surpresas.

Na quinta, 30, primeiro dia do evento, já terá novidades do prequel de “Mad Max: Estrada da Fúria”. Comparecem ao painel o cineasta George Miller e os astros Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. Também neste dia Sandy e o diretor Pedro Antônio sobem ao palco para falar sobre o lançamento nacional “Evidências do Amor”.



Os fãs da Warner terão mais emoção ainda no domingo, 3. O estúdio levará novidades de “Duna: Parte 2” com a presença do diretor Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler.

Além disso, o diretor Adam Wingard também virá falar de “Godzilla vs. Kong: O Novo Império”, assim como James Wan, Jason Momoa, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II discutirão a aguardada sequência Aquaman: O Reino Perdido.

A CCXP23 acontece entre 30 de novembro e 3 de dezembro no São Paulo Expo.